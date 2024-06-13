В мэрии Бишкека рассказали, что на бывшем ипподроме делал наездник, погибший от молнии

В пресс-службе мэрии Бишкека прокомментировали гибель наездника и его лошади на территории бывшего ипподрома "Ак-Кула".

Напомним, что наездник погиб от удара молнии. По информации пресс-службы УВД Ленинского района, факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района, начата доследственная проверка с назначением соответствующих экспертиз и опросом очевидцев.

"На сегодняшний день все конюшни на территории ипподрома приватизированы, однако некоторые конюшни используются частными лицами. Несмотря на неоднократные требования со стороны муниципалитета не использовать территорию ипподрома, частные лица самовольно проводили выгул, тренировки лошадей и т. д.", - заявили в мэрии.

Отметим, что в начале февраля этого года мэрия объявила о продаже участка ипподрома "Ак-Кула" через аукцион. Первый аукцион в середине мая не состоялся, в связи с чем объект вновь был выставлен на аукцион.

При этом новый ипподром "Ак-Кула" строят в западной части Бишкека: в конце марта Садыр Жапаров заложил капсулу для его строительства.



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