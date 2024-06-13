Программа США по развитию гражданской активности улучшает жизнь более 300 000 кыргызстанцев

Бишкек, "Саясат.kg". Дополнительно, были улучшены системы управления твердыми бытовыми отходами, что положительно сказалось на жизни более 200 000 жителей.

С 2019 года проект правительства США «Жигердуу жарандар», реализуемый Агентством США по международному развитию (USAID), положительно повлиял на развитие сообществ в 19 муниципалитетах Кыргызской Республики.

В рамках проекта, направленного на формирование активной гражданской позиции в обществе, более 62 000 жителей получили доступ к новым паркам, безопасным тротуарам, улучшенному уличному освещению и инклюзивным игровым площадкам. Проект оказал значительную поддержку в области бесплатной юридической помощи, охватив более 38 000 человек, и оказал помощь почти 11 000 лиц, пережившим гендерное насилие. Дополнительно, были улучшены системы управления твердыми бытовыми отходами, что положительно сказалось на жизни более 200 000 жителей.

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева, министр юстиции Аяз Баетов, заместитель министра труда, социального развития и миграции Чынгызбек Мамат уулу, исполняющий обязанности директора миссии USAID в Кыргызской Республике Джеймс Лайкос, государственные чиновники, представители организаций гражданского общества, кризисных центров, органов местного самоуправления и Института омбудсмена приняли участие в конференции «Активные граждане – основа развития!», на которой были подведены итоги пятилетнего проекта «Жигердуу жарандар».

«Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают правительство Кыргызстана и местные сообщества в рамках проекта USAID “Жигердуу жарандар“. Это были совместные усилия, направленные на то, чтобы помочь гражданам сделать свои сообщества лучше и безопаснее, а также лучше понимать и отстаивать свои права», – подчеркнул Джеймс Лайкос, исполняющий обязанности директора миссии USAID в Кыргызской Республике.

«Я хотел бы поблагодарить проект USAID “Жигердуу жарандар” за продвижение инициатив в области оказания юридической помощи и нотариальных услуг гражданам Кыргызской Республики. Министерство юстиции продолжит развивать плодотворное сотрудничество в этих сферах», – сказал министр юстиции Аяз Баетов.