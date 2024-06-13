Газификация с выгодой: кредиты под 8% от «РСК Банк» и «Айыл Банк»

Бишкек, "Саясат.kg". Соответствующее Распоряжение было принято Кабинетом министров КР.

Жителям г. Бишкек и Чуйской области предоставляется уникальная возможность воспользоваться льготным кредитом для газификации своих домов. ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк» предлагают финансирование под 8% годовых. Соответствующее Распоряжение было принято Кабинетом министров КР.

Основные условия программы:

Процентная ставка: 8% годовых для жителей г. Бишкек и Чуйской области

· Сумма кредита: до 150 000 сомов

· Срок кредита: до 24 месяцев

· Обеспечение: без залога и поручительства

Цели кредита: Газификация «под ключ» (газопроводы, газовый котел).

Процесс получения кредита:

· Оставьте заявку на подключение газа на сайте или в Центрах обслуживания населения «Газпром Кыргызстан» с паспортом владельца дома и техническим паспортом дома;

· Специалисты обследуют объект, подготовят чертеж по безопасной газификации дома и смету;

· Заберите чертеж и смету в Центре обслуживания населения «Газпром Кыргызстан»;

· Подайте заявление на кредит в Банк, предоставив паспорт, документы о доходах, правоустанавливающие документы, сметный расчет и счета на закуп материалов;

· После оплаты выполнятся работы по газификации дома.

Совет:

«Газпром Кыргызстан» настоятельно рекомендует жителям подавать заявления на газификацию дома в летний период в виду отсутствия длительных очередей в ЦОНах компании, которые образуются со второй декады августа каждого года.

Подробная информация доступна:

РСК Банк: телефон 9111, сайт

телефон 9111, сайт Айыл Банк: телефон 5511, сайт

Успейте подготовиться к зиме и сделать ваш дом теплее и уютнее с помощью льготного кредитования от «РСК Банк» и «Айыл Банк»!