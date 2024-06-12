ГКНБ: Особо опасные медицинские отходы вывозили на свалку Бишкека

Бишкек, "Саясат.kg". По результатам комплексной проверки выявлены грубые нарушения норм и правил экологической и технической безопасности.

ГКНБ КР выявлен факт нарушения утилизации, хранения, перевозки медицинских отходов с нарушением установленных правил экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства, без обеззараживания и обезвреживания, которое представляет санитарно-эпидемиологическую угрозу здоровью населения и негативно влияет на окружающую природную среду и биоразнообразие. Наряду с этим, выявлены утилизирующие компании, осуществляющие деятельность без соответствующих разрешительных документов (лицензий).

По результатам комплексной проверки выявлены грубые нарушения норм и правил экологической и технической безопасности. Установлены факты вывоза частными компаниями особо опасных отходов под видом твердо-бытовых отходов на свалку Бишкекского Санитарного полигона, что является грубым нарушением Закона КР «Об охране окружающей среды». Кроме того, выявлены факты хранения и перевозки особо опасных медотходов с нарушением установленных правил, которые размещались среди объектов гражданской инфраструктуры. Таким образом, имелись риски заражения населения через содержимое отходов опасными заболеваниями (ВИЧ инфекции, вирусный гепатит и т.д.).

Также установлены факты нарушений соблюдения норм и правил природопользования, где мусоробразующие компании (государственные и частные) не производили плату за загрязнение окружающей среды (установленные статьей 15 Закона Кыргызской Республики “Об охране окружающей среды” и пункта 3 постановления Правительства Кыргызской Республики от 19 сентября 2011 года №559). Государственному бюджету нанесен ущерб в размере более 37 млн. сомов.

ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела продолжает соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление причастных к указанным противоправным деяниям частных компаний.