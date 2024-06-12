«Цифровые компетенции в Кыргызстане: исследование уровня владения офисными программами и новыми технологиями»

Бишкек, "Саясат.kg". Опрос показал, что 87% жителей Кыргызстана слышали о таких технологиях, как искусственный интеллект (ИИ) и нейросети.

HeadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

Большинство жителей Кыргызстана, принявших участие в опросе headhunter.kg, признаются в недостаточном владении офисными программами Excel, Word и PowerPoint на экспертном уровне. Они также отмечают нехватку продвинутых цифровых навыков.

Опрос показал, что 87% жителей Кыргызстана слышали о таких технологиях, как искусственный интеллект (ИИ) и нейросети. Однако только 7% уверенно разбираются в этих темах, а лишь 2% действительно понимают, как работают нейросети и какую пользу они могут принести. Что касается робототехники, ее понимают только 5% респондентов.

Только 17% участников опроса сообщили, что владеют классическими офисными программами на экспертном уровне. Однако значительная часть опрошенных (60%) указала, что использует Excel, Word и PowerPoint на продвинутом уровне. В то же время каждый пятый (23%) отметил, что имеет лишь базовые знания в этих программах.

Лишь 3% респондентов заявили, что уже обладают компетенциями, которые будут востребованы в будущем. При этом 82% отметили, что имеют лишь общее представление о навыках, которые будут нужны в будущем, но пока не освоили их в полной мере.

Опрос также показал, что 48% жителей Кыргызстана успешно используют различные онлайн-инструменты для совместной работы, такие как Google Диск и Webex. Однако инструментами для управления рабочими проектами на высоком уровне владеют только 4% участников опроса.

Рахима Махмудова