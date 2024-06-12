С 64 места на 36 место! Кыргызстан улучшил рейтинг в глобальном индексе Right to Information

Бишкек, "Саясат.kg". Данный индекс осуществляет оценку силы национальных правовых рамок для обеспечения доступа к информации, хранящейся у государственных органов.

Кыргызстан улучшил рейтинг до 36 места в глобальном индексе Right to Information (доступ к информации), ранее республика находилась на 64 месте из 150 стран!

Это следствие вступления в силу Закона КР "О праве на доступ к информации", который представляло Министерство юстиции в Жогорку Кенеше.

Данный индекс осуществляет оценку силы национальных правовых рамок для обеспечения доступа к информации, хранящейся у государственных органов.

Индекс RTI является ключевым инструментом для различных международных организаций, адвокатов по вопросам информации, реформаторов и законодателей, позволяя оценить уровень прозрачности и свободы информации в различных странах.

Оценка в этом индексе базируется на анализе правовой базы по семи ключевым категориям: право на доступ, объем информации, процедуры запроса, исключения и отказы, апелляции, санкции и защита, а также меры по продвижению. Всего в системе используется 61 индикатор, максимальный возможный балл - 150.

Заняв 36-е место, Кыргызстан демонстрирует относительно сильную правовую базу для обеспечения права на доступ к информации, хотя ещё есть пространство для улучшения в некоторых категориях.