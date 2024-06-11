Общий бюджет айыльных аймаков, присоединенных к Бишкеку, — 862 миллиона сомов

Министр заявил, что проблем с бюджетом Бишкека не возникнет.

Все присоединенные к Бишкеку айыльные аймаки финансово от республиканского бюджета не зависели, и их общих бюджет составляет 862 миллиона сомов. Об этом заявил министр экономики Данияр Амангельдиев на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

По его словам, до конца 2024 года все тарифы в Бишкеке остаются прежними, а в 2025-м некоторые из них пересмотрят.

Министр заявил, что проблем с бюджетом Бишкека не возникнет.

Добавим, в 2026 году бюджет Бишкека полностью освободят от выплат заработных плат сотрудникам системы образования.



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