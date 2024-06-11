Праздничной молитвы на Старой площади не будет. ДУМК сообщило программу и место айт намаза

В этом году Курман айт будет отмечаться 16 июня.
В Духовном управлении мусульман сообщили о программе массовых мероприятий в этот день.
"Курман айт намаз пройдет 16 июня в жума-мечетях (в мечетях, в которых обычно проходит коллективная молитва. - Прим. Kaktus.media)", - сообщили в ДУМК.
Программа:
06:15-07:25 - выступление священнослужителей;
07:25-07:30 - выступление про правила айт намаза;
07:30 - айт намаз.
Все об айт намазе можно прочитать здесь.
Прочитать о том, как правильно отмечать праздник и выбирать животных для жертвоприношения, можно здесь.
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