ГКНБ: Пресечена деятельность подпольного религиозного учебного заведения в Лейлекском районе

Бишкек, "Саясат.kg". Количество учащихся составило около 60 женщин, из которых около 40 – не достигшие совершеннолетия.

ГКНБ Кыргызской Республики, в рамках проводимых мероприятий по пресечению деятельности незаконно функционирующих религиозных объектов, в начале июня 2024 года в городе Раззаков Лейлекского района в взаимодействии с Государственных комиссией по делам религии в Баткенской области приостановлена деятельность религиозного учебного центра «Ан-Нисаа».

Установлено, что учебный центр, не имея регистрации в ГКДР Кыргызской Республики, проводил религиозные занятия среди женщин, в т.ч. несовершеннолетних подростков Лейлекского района Баткенской области. Количество учащихся составило около 60 женщин, из которых около 40 – не достигшие совершеннолетия.

В настоящее время по данному факту УГКНБ по Баткенской области совместно с отделом внутренних дел Лейлекского района проводятся следственно-оперативные мероприятия. В отношении изъятой в учебном центре религиозной литературы назначены соответствующие экспертизы.

ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает о недопустимости посещения аналогичных религиозных объектов, учебных центров и лекций, которые осуществляют свою деятельность подпольно, не имея официальной регистрации.