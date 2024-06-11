В приграничных районах Баткенской области территориальной реформы пока не будет

В ходе АТР 13 айыльных аймаков Кадамджайского района объединят в 8.
В приграничных районах Баткенской области административно-территориальной реформы не будет до завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы с Таджикистаном.
Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша заявил первый заместитель председателя кабмина Адылбек Касымалиев.
По его словам, в ходе АТР 13 айыльных аймаков Кадамджайского района объединят в 8. К Айдаркену присоединят близлежащие села и участки.
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