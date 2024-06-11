Два айыльных аймака хотят передать в ведение города Ош

По его словам, количество айыльных аймаков в Ошской области с 88 сократят до 58 за счет объединения.

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша первый заместитель председателя кабмина Адылбек Касымалиев сообщил, что айыльные аймаки Толойкон и Кызыл-Кыштак передадут в ведение Оша.

По его словам, количество айыльных аймаков в Ошской области с 88 сократят до 58 за счет объединения.

Напомним, законопроект о проведении административно-территориальной реформы поступил в Жогорку Кенеш. На рассмотрение депутатов представили проекты законов «Об административно-территориальных единицах на уровне айыльных аймаков и городов КР», «О внесении изменений в Закон «Об административно-территориальном устройстве КР», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в рамках административно-территориальной реформы».



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