В Иссык-Кульской области установлены граждане КР, которые призывали местных фермеров организовать массовые беспорядки

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР призывает граждан не нарушать общественный порядок и не поддаваться на провокации распространяемые в социальных сетях.

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Иссык-Кульской области установлены граждане КР «О.Ж.А.» и «М.Б.А.», которые посредством «WhatsApp» платформы призывали местных фермеров организовать массовые беспорядки, путем перекрытия автодорог и захватить в заложники водителей молоковозов.

Следует отметить, что на фоне сезонного снижения цен на молоко (низкая жирность) производителями молочной продукции, указанные лица в «WhatsApp» группах, в которых состоят более 1000 участников распротсраняли аудио сообщения, призывающие к деструктивным действиям, нарушающие общественный порядок на территории области.

Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в аудиозаписях «О.Ж.А.» и «М.Б.А.» имеются признаки призыва к организации массовых беспорядков. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Вместе с тем, ГКНБ КР призывает граждан не нарушать общественный порядок и не поддаваться на провокации распространяемые в социальных сетях.