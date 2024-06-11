Кыргызстан и IFC подписали соглашение о солнечных электростанциях

Отмечено, что изучается возможность расположения новых электростанций в Баткенской и Таласской областях.

В рамках Международного энергетического инвестиционного форума в Вене Министерство энергетики и Министерство экономики и коммерции подписали соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC) о реализации двух проектов солнечных электростанций. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечено, что изучается возможность расположения новых электростанций в Баткенской и Таласской областях.

Это соглашение продолжает сотрудничество правительства Кыргызстана и IFC по развитию парка солнечных станций общей мощностью до 500 мегаватт. Проект нацелен на увеличение использования потенциала возобновляемой энергетики для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

На первом этапе сотрудничества IFC помогла провести комплексный анализ и структурирование пилотного проекта солнечной электростанции мощностью 100-150 мегаватт в Кочкорском районе Нарынской области. Сейчас проводится международный конкурс для привлечения частного инвестора.

Кроме того, Министерство энергетики и Министерство экономики и коммерции при содействии IFC структурируют проект по модели государственно-частного партнерства (ГЧП) для строительства и эксплуатации солнечных электростанций в Баткенской и Таласской областях.

Эти проекты способствуют увеличению внутреннего производства электроэнергии, диверсификации источников электроснабжения и сокращению выбросов парниковых газов. Они также соответствуют стратегии развития энергетического сектора Кыргызстана до 2035 года и потребности в развитии возобновляемой энергии.



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