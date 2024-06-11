Сколько часов в день могут работать подростки, разъяснения Минтруда

Согласно трудовому законодательству, работать могут подростки, достигшие 16 лет.

С началом летних каникул Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана напомнило о правилах работы для подростков. Эти правила важны как для самих детей, так и для их работодателей.

Согласно трудовому законодательству, работать могут подростки, достигшие 16 лет. Но есть исключения: 15-летние подростки могут трудиться с разрешения представительного органа работников или государственного органа в сфере труда.

Особое внимание уделяется учащимся, достигшим 14 лет. Они могут заключать трудовой договор, но только с письменного согласия родителей или органов опеки. Такие подростки могут выполнять легкую работу, которая не вредит их здоровью и не мешает учебе, в свободное от занятий время.

Закон строго регулирует продолжительность рабочего дня для подростков. Для тех, кому от 14 до 16 лет, рабочий день не должен превышать 5 часов. Для ребят от 16 до 18 лет продолжительность работы увеличивается до 7 часов.

Если подросток совмещает работу с учебой в школе или колледже, то его рабочий день не может превышать 2,5 часа для 14-16-летних и 3,5 часа для 16-18-летних. Эти ограничения помогают подросткам сохранить баланс между учебой и трудовой деятельностью.

Кроме того, Трудовой кодекс Кыргызстана строго запрещает использование детского труда в его наихудших формах. Это значит, что дети не могут быть заняты на работах, которые могут нанести вред их здоровью или развитию.

Эти меры направлены на защиту молодых работников и создание условий для их безопасного и полезного труда в летний период.



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