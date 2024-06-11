В жилмассиве "Ак-Ордо" обнаружили труп мужчины. Задержан подозреваемый

Он доставлен в следственную службу и в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

6 июня в службу "102" ГУВД Бишкека поступил вызов о том, что в одном из домов в жилом массиве "Ак-Ордо" обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по приезде факт подтвердился. Погибшим оказался Ж. Б., 1980 года рождения.

По данному факту следственной службой УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР и назначены необходимые экспертизы.

В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого Н. А., 1987 года рождения. Он доставлен в следственную службу и в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В ходе следственных действий установлено, что подозреваемый и погибший вместе распивали спиртные напитки, между ними произошла словесная перепалка. В результате подозреваемый избил Ж. Б., который впоследствии скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Расследование продолжается.



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