На территории Кыргызстана произошло землетрясение

Днем 10 июня на территории Ошской области было зафиксировано землетрясение силой около 3,5 балла.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, это произошло в 15:40.

Очаг располагался на территории Кыргызстана: в 5 км к юго-западу от села Сары-Таш, 12 км к востоку от села Арча-Булак, 13 км к юго-западу от села Ак-Босого.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селе Сары-Таш – 3 балла, в селах Ак-Босого, Арча-Булак – около 3 баллов



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