Стипендия "Эл умуту". В этом году подано 149 заявок

В этом году 149 человек подали заявки на получение международной стипендии президента "Эл умуту" через сайт программы.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Из поданных заявок 94 не соответствовали требованиям, а полный пакет документов предоставили 55 претендентов.

Информация о приеме документов на конкурс для получения стипендии "Эл умуту" в 2024/25 учебном году была опубликована 15 апреля на сайте Министерства образования и науки.

Регистрация заявок через портал и прием оригиналов документов в министерстве проводились с 1 по 30 мая.

Подробную информацию можно найти на сайте Министерства образования и науки по ссылке.

Отметим, что стипендия "Эл умуту" является государственной программой, целью которой является содействие талантливой молодежи в получении образования по программам магистра и доктора PhD в высших учебных заведениях из топ-100 рейтингов QS World University Rankings и Times Higher Education.



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