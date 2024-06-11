В Бишкеке успешно провели трансплантацию печени

10 июня, в больнице кыргызско-турецкой дружбы успешно проведена трансплантация печени.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, операция продолжалась восемь-девять часов и была выполнена бригадами турецких и кыргызских специалистов под руководством министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Гемодинамические показатели как у реципиента, так и у донора остаются стабильными.

"Мы очень довольны результатами операции. Донорская печень начала функционировать сразу после трансплантации, что является хорошим знаком для дальнейшего восстановления пациента", - отметил министр здравоохранения.

Специалисты, участвовавшие в операции, совместно с министром здравоохранения продолжают дежурить в больнице, следя за состоянием пациентов и обеспечивая им необходимую медицинскую помощь.

О том, как шла подготовка к операциям по пересадке печени, вы можете прочитать здесь.



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