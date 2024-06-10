ГКНБ: Задержан бывший директор Муниципального предприятия по факту хищения бюджетных средств

Бишкек, "Саясат.kg". По указанному факту, задержан и водворен в ИВС УВД Таласской области бывший директор муниципального предприятия.

ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела выявлена и пресечена преступная схема по выводу бюджетных денежных средств путем необоснованного списания товарно-материальных ценностей Муниципальном предприятии по оказанию коммунальных услуг г.Талас.

Так, бывшим руководителем предприятия гражданином КР «Ж.К.Ж.» был организован налаженный механизм по необоснованному списанию автозапчастей на транспортные средства, а также горюче-смазочных материалов на нерабочую специальную технику.

По результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия Службой внутреннего аудита при Министерстве финансов КР установлен ущерб государству в размере более 6 млн. сомов.

По указанному факту, задержан и водворен в ИВС УВД Таласской области «Ж.К.Ж.» бывший директор муниципального предприятия.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других виновных лиц, причастных к данной коррупционной схеме.