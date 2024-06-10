"В КР есть команда, разработавшая систему информационной безопасности"

Информационная безопасность любого государства должна стоять на первом месте.

Об этом на круглом столе "Прозападные НКО как фактор дестабилизации в постсоветских странах. Принятие закона об иностранных представителях (инагентах) еще не гарантирует успеха в противодействии "мягкой силе" Запада" заявил экс-председатель Института изучения водных проблем и гидроэнергетических ресурсов в Центральной Азии Эрнест Карыбеков.

По его словам, информация обладает мощью влияния на общество, страну, народы и нацию.

"80% населения Кыргызстана пользуются интернетом, и 96% трафика генерируется именно в Соединенных Штатах Америки.

У нас есть близкие друзья, которые более 8 лет разрабатывают новую информационную безопасность и информационную политику для нашей страны.

Такой разработки сегодня нет ни в Российской Федерации, ни в Казахстане, ни в Узбекистане, ни в других государствах Центральной Азии и СНГ. Они создали внутри страны виртуальный купол, аналог американского глобального информационного пространства, написали систему управления базами данных и так далее.

Все средства массовой информации, которые финансируются извне, как "Азаттык" и "Настоящее Время", контролируются американцами, хозяевами глобального интернет-пространства и программного обеспечения. Их уровень приоритета, или "месседж левел" по терминам программирования, самый высокий. Это означает, что их информация распространяется мгновенно, в то время как наши местные СМИ набирают не такие большие просмотры. Поэтому необходимо решать эту проблему более прикладными методами и заниматься государственной пропагандой.

Садыр Жапаров, насколько я понял, не против строительства атомных электростанций. Но сейчас готовится антиурановая пропаганда, и они смогут вывести на улицы людей, которые не разбираются в вопросах урана. Необразованными людьми легче манипулировать, поэтому государство должно взять под контроль информационную часть нашей жизни и государственной безопасности.

Мы проиграли информационную войну во время конфликта на границе с Таджикистаном и будем продолжать проигрывать, если не примем меры. Есть команда, разработавшая систему информационной безопасности, которую можно внедрить на государственном уровне. Эта система готова к реализации в любой дружественной стране для обеспечения информационного суверенитета.

Суверенитет должен стоять на самом высоком уровне, включая личные и государственные интересы, национальные ценности, традиции и ресурсы. Если государство будет четко следовать иерархии, возможно, это должно быть прописано в конституции, тогда будет проще защитить себя от негативных информационных воздействий и внешнего управления.

Сегодня наше государство находится под внешним управлением, и законы на бумаге не всегда решают проблемы. Нужно кардинально менять подход и внедрять современные технологии и системы безопасности. Если это интересно, я могу переговорить с командой, и мы организуем международную конференцию для обсуждения этих вопросов.

В этой системе, которую разработали наши ребята, есть все необходимое. Всё, что сейчас предлагается нам извне глобальной сетью, можно купировать, используя нашу сеть. Мы можем блокировать негативную информацию, а через нашу систему и наши средства массовой информации распространять государственную пропаганду внутри страны быстрее и эффективнее. Поэтому нужно заниматься более прикладными методами", - заявил Карыбеков.

Круглый стол был организован Общественным фондом "Институт общественного развития стран Центральной Азии".

URL: https://www.vb.kg/437627