ГКНБ: Государству возвращены незаконно выведенные в частную собственность земельные участки в г.Баткен

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ продолжаются соответствующие проверочные мероприятия по выявлению аналогичных фактов.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению незаконно выведенных в частную собственность земельных участков, установлено, что отдельные должностные лица мэрии г.Баткен в нарушение законодательства КР, без проведения соответствующей процедуры трансформации их категории, выдали земельные участки общей площадью 1,44 га под индивидуальное жилищное строительство.

Несмотря на указанные нарушения, ответственными лицами Баткенского филиала ГУ «Кадастр» были в последующем зарегистрированы и выданы государственные акты о праве частной собственности на отмеченные земельные участки.

В рамках доследственной проверки владельцы земельных участков добровольно вернули на баланс мэрии г.Баткен 24 земельных участка общей оценочной стоимостью 20 млн 160 тыс. сомов.

ГКНБ продолжаются соответствующие проверочные мероприятия по выявлению аналогичных фактов.