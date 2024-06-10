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Комитет ЖК одобрил кандидатуру Жылдыз Полотовой на должность министра труда

Напомним, она занимала должность замминистра труда с 2014 по 2018 год. 

Парламентский комитет по социальной политике рассмотрел кандидатуру Жылдыз Полотовой на должность министра труда, социального обеспечения и миграции КР.

Ее кандидатуру выдвинул президент Садыр Жапаров. В результате голосования депутаты единогласно поддержали назначение Жылдыз Полотовой. 

Напомним, она занимала должность замминистра труда с 2014 по 2018 год. 

Глава государства подписал указ, согласно которому Гулнара Баатырова освобождена от занимаемой должности министра труда, социального обеспечения и миграции в связи с переходом на другую работу.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/296205/ 

           