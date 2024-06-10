Нарушение ПДД. Почти 1 тысячу авто водворили на штрафстоянки за неделю в Бишкеке

В Бишкеке за прошедшую неделю на штрафстоянки водворили 954 авто.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного УПСМ.
По ее данным, всего с 3 по 9 июня выявлено 7 тысяч 271 нарушение Правил дорожного движения:
76 протоколов составлено за управление авто в нетрезвом состоянии;
154 — за нарушение порядка регистрации авто;
85 — за езду без соответствующих документов;
4 тысячи 586 — за невыполнение требований дорожных знаков;
27 — за тонировку;
828 — за нарушения правил пользования мотошлемом или ремнями безопасности;
1 тысяча 505 — за иные нарушения ПДД.
Управление Патрульной службы милиции Бишкека обращается ко всем участникам дорожного движения: «Помните, что от поведения на дороге зависит не только ваша безопасность, но и окружающих вас людей. Будьте осторожны и вежливы друг к другу».
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