Нарушение ПДД. Почти 1 тысячу авто водворили на штрафстоянки за неделю в Бишкеке

В Бишкеке за прошедшую неделю на штрафстоянки водворили 954 авто.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного УПСМ.

По ее данным, всего с 3 по 9 июня выявлено 7 тысяч 271 нарушение Правил дорожного движения:

76 протоколов составлено за управление авто в нетрезвом состоянии;

154 — за нарушение порядка регистрации авто;

85 — за езду без соответствующих документов;

4 тысячи 586 — за невыполнение требований дорожных знаков;

27 — за тонировку;

828 — за нарушения правил пользования мотошлемом или ремнями безопасности;

1 тысяча 505 — за иные нарушения ПДД.

Управление Патрульной службы милиции Бишкека обращается ко всем участникам дорожного движения: «Помните, что от поведения на дороге зависит не только ваша безопасность, но и окружающих вас людей. Будьте осторожны и вежливы друг к другу».



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