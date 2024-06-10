Установление Дня отца в Кыргызстане одобрил комитет ЖК

Согласно проекту, отмечать День отца планируется 15 марта.

Комитет Жогорку Кенеша по социальной политике 10 июня одобрил в первом чтении законопроект об установлении в Кыргызстане Дня отца.

Инициатор проекта Медербек Алиев напомнил, что в республике отмечается День матери (празднуется он в третье воскресенье мая. - Прим. Kaktus.media).

Депутат подчеркнул, что вносимый проект никак не умаляет вклад матерей.

"Родители - два крыла, самое большое богатство. Поэтому считаем, что День отца тоже должен быть", - добавил Алиев.

Согласно проекту, отмечать День отца планируется 15 марта.



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