Установление Дня отца в Кыргызстане одобрил комитет ЖК

Согласно проекту, отмечать День отца планируется 15 марта.
Комитет Жогорку Кенеша по социальной политике 10 июня одобрил в первом чтении законопроект об установлении в Кыргызстане Дня отца.
Инициатор проекта Медербек Алиев напомнил, что в республике отмечается День матери (празднуется он в третье воскресенье мая. - Прим. Kaktus.media).
Депутат подчеркнул, что вносимый проект никак не умаляет вклад матерей.
"Родители - два крыла, самое большое богатство. Поэтому считаем, что День отца тоже должен быть", - добавил Алиев.
Согласно проекту, отмечать День отца планируется 15 марта.
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