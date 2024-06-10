Бывший депутат Жогорку Кенеша написал заявление в ГКНБ на брата экс-премьер-министра

Мелис и Эрланбек Джусуповы - братья депутата Эмилбека Джусупова.

Бывший депутат Жогорку Кенеша, основатель строительной компании "Эмаком" Эмилбек Джусупов написал заявление в ГКНБ на брата экс-премьер-министра КР Улукбека Марипова - Бакыта.

Как рассказали источники, Джусупов обратился с заявлением в следственную службу ГКНБ, попросив принять меры в отношении Бакыта Марипова. По словам Джусупова, "с 2019 по 2022 год путем обмана и злоупотребления доверием Бакыт Марипов завладел его шестью единицами недвижимости на сумму $300 тыс., а также автомобилями "Хёндай Соната" и "Лексус 570" общей стоимостью $70 тыс.

Отметим, что Бакыт Марипов занимал должность акима Ноокатского района, а также был полномочным представителем президента в Ошской области. В этот же период его родной брат Улукбек Марипов занимал должность премьер-министра Кыргызстана.

По неподтвержденным данным, Джусупов передал Марипову-младшему все имущество за помощь в узаконении строительных объектов компании "Эмаком", владельцем которой является заявитель.

Согласно данным Министерства юстиции, учредителем и руководителем ОсОО "Строительная компания "Эмаком" является Джусупов Мелис Ромидинович.

Учредителями ОсОО "Эмаком холдинг" являются ОсОО "РМ Строй Компани" и ОсОО "Строительная компания "Эмаком", руководителем - Джусупов Эрланбек Ромидинович.

Мелис и Эрланбек Джусуповы - братья депутата Эмилбека Джусупова. Однако в его резюме, опубликованном на сайте Жогорку Кенеша, отчество прописано через "а" - Рамидинович. Там же указано, что в 2017-2018 годах он был генеральным директором ОсОО "Эмаком", в 2018-2021 годах - президентом ОсОО "Эмаком холдинг".

Также неоднократно на митинги выходили дольщики стройкомпании "Эмаком" и требовали привлечь виновных лиц к ответственности.



URL: https://kaktus.media/502954