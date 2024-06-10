Самой высокой вершине в Таласской области предлагают дать название

Вершина расположена в 32 км от центра села Кара-Сай и в 62 км от районного центра.

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления предлагает присвоить название "Бакай Ата" самой высокой вершине горного хребта, расположенного в Таласской области. Проект закона опубликован для общественного обсуждения.

Ведомство отмечает, что данная вершина находится на высоте 4 457 метров над уровнем моря, на юго-западной стороне села Кара-Сай Бакайырского айылного аймака Айтматовского района.

Вершина расположена в 32 км от центра села Кара-Сай и в 62 км от районного центра.

Госагентство сообщает, что законопроект одобрен на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при кабинете министров 30 мая 2024 года.

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