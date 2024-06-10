В Кыргызстане вновь идут на преступление 0,57 процента вышедших по пробации

По его словам, в мировой практике при испытательном сроке допускается до 7 процентов повторных преступлений.

В Кыргызстане 0,57 процента вышедших из мест лишения свободы по пробации совершают повторные преступления. Об этом со ссылкой на директора департамента пробации Кубана Казакова сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По его словам, в мировой практике при испытательном сроке допускается до 7 процентов повторных преступлений.

Добавим, накануне депутаты парламента ознакомились с деятельностью департамента пробации при Минюсте.



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