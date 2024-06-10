Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по трем округам

Выборы назначены на 30 июня 2024 года.

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по Ноокатскому округу №5, Свердловскому округу №29 и Иссык-Кульскому округу №36 на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Выборы назначены на 30 июня 2024 года.

На сегодня всего зарегистрировано и участвуют в выборах 29 кандидатов, в том числе 2 женщины.

44 кандидата подали заявления о намерении участвовать в досрочных выборах, 12 кандидатов отказались от участия в выборах и по трем кандидатам отказано в регистрации, из них:

Ноокатский округ №5:

Всего 12 кандидатов подали заявления о намерении участвовать на досрочных выборах, 9 кандидатов зарегистрированы, в том числе 1 женщина, 3 кандидата отказались от участия на выборах.

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты ЖК по Ноокатскому округу:

1. Дуванаева Гулнара Качыбековна

2. Марипов Бакытбек Асамидинович

3. Абдивалиев Артыкбай Турабидинович

4. Ажикулов Бакытбек Турсуналиевич

5. Толонбаев Санжарбек

6. Кудайбердиев Элдар Абдималикович

7. Айдосов Айболот Абдурахманович

8. Абдикеримов Каныбек Айдарович

9. Кыланов Касымбек Омурбекович.

Свердловский округ №29:

Всего 12 кандидатов подали заявления о намерении участвовать в досрочных выборах, 5 кандидатов зарегистрировано, в том числе 1 женщина, 5 кандидатов отказались от участия в выборах, двум кандидатам отказано в регистрации.

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты ЖК Свердловскому округу №29:

1. Салымбеков Жумабек Мамытбаевич

2. Сапарбаев Чынгыз Сатыбалдыевич

3. Турпанов Милан Калыбекович

4. Карамушкина Ирина Юрьевна

5. Алмаз уулу Аскар

Иссык-Кульский округ №36:

Всего 20 кандидатов подали заявления о намерении участвовать в досрочных выборах, 15 кандидатов зарегистрировано, 4 кандидата отказались от участия в выборах, одному кандидату отказано в регистрации.

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты ЖК по Иссык-Кульскому округу №36:

1. Турсунакунов Сулайман Сагынбекович

2. Искаков Эртай Дуйшобекович

3. Момбеков Бактыбек Карыпович

4. Мазымканов Атабек Дюшенович

5. Сартманов Мухтар Аликович

6. Есенгулов Руслан Урустанбекович

7. Тукунов Аманат Шакирбекович

8. Усенгазиев Темирболот Усенгазиевич

9. Турусбеков Бактыбек Сагындыкович

10. Тентимишев Султан Таалайбекович

11. Мукамбетов Джакшылык Мамбетказиевич

12. Асипов Самат Баялиевич

13. Кадыров Кубанычбек Бекбосунович

14. Тыналиев Айжигит Казакбаевич

15. Мамбетов Малик Кусеинович.

Накануне ЦИК провела жеребьевку по определению очередности кандидатов в избирательном бюллетене, жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади и подписание Меморандума между кандидатами в депутаты по трем округам.

ЦИК предлагает избирателям ознакомиться с информацией о кандидатах в депутаты ЖК на информационном ресурсе «Талапкер».

С 10 июня начнется активный этап – предвыборная агитация, которая завершится в 8 часов 29 июня 2024 года.

АКИpress