В ряде районов Бишкека 10 июня не будет света. Список участков

с 09-30 до 18-30

Бишкекское предприятие электрических станций опубликовало перечень участков техобслуживания электросетей на 10 июня в городе Бишкек с возможным перерывом в электроснабжении.

Восточная РЭС

с 09-30 до 18-30

- отрезки ул.Осмонкуловой ,Огонбаевой, Суюмбаевой - перенос опор №2,3 от ТП №545

с 09-30 до 17-00

-7 мкр. ж/д №39 (с 1-3 под: с 1-9 эт) - ремонт ВРУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ от ТП №1000

с 09-30 до 18-00

- мкр.12 ж/д №7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 30 - ремонт электрооборудования на ТП №40

Западная РЭС

с 09-00 до 14-00

- ул. Молодая Гвардия ж/д №72 - ремонт оборудования ГРЩ-0,4кВ РШ-0,4кВ на ТП №955

с 10-00 до 15-00

-ж/м Ак-Орго (ул.Ашар, Ак-Орго) - замена силового трансформатора ТП №1404

с 09-00 до 18-00

- отрезки ул.Ахунбаевой, Тыналиевой - ремонт оборудования РУ-10/0,4кВ на ТП №2992

с 09-30 до 18-00

-ж/м Ак-Орго (ул.Ашар,Саадак,Мажурум-Тал, Тогуз Канат) - замена силового тр-ра ТП №1404

Северная РЭС

с 09-00 до 18-30

-ж/м Колмо (ул.Укок, Республиканская, Жийделу, Алтын-Бешик, Ай-Кол, Азаттык, Козу-Баглан, Долон) - ремонт электрооборудования РУ-10 кВ на ТП №1715

с 09-00 до 17-00

-ж/м Ак-Босого (ул.Чуй 39-40-41, Тулебердиева) - ремонт электрооборудования РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ на ТП №3288.

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