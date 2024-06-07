ГКНБ КР: По факту финансирования ОПГ К.Кольбаева задержан владелец «Бишкекская нефтяная компания»

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный заключен под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

По данным ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела установлены факты финансирования ОПГ К.Кольбаева, входившего в международную преступную группировку «Братский круг» со стороны основателя и владельца сети АЗС ЗАО «Бишкекская нефтяная компания» «Н.А.М.».

В рамках уголовного дела получены неопровержимые доказательства о том, что «Н.А.М.» установило связь с т.н. «вором в законе» К.Асанбеком в целях получения поддержки и покровительства для введения предпринимательской деятельности, для чего неоднократно финансировал его преступную деятельность.

Задержанный заключен под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР сообщает, что в настоящее время в рамках указанного уголовного дела продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на установление круга вовлечённых лиц причастных к указанным противоправным деяниям.