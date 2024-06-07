ГКНБ КР: В отношении борьбы с контрабандой в Баткенской области

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за осуществление контрабандной деятельности через государственную границу с сопредельными государствами.

ГКНБ КР продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по борьбе с контрабандной деятельностью на территории Баткенской области.

Так, 1 и 4 июня 2024 года сотрудниками ГКНБ КР совместно с военнослужащими ПС ГКНБ КР на территории с.Достук Жаны-Жерского а/а Лейлекского района задержаны соответственно:

- АТС марки «Мерседес-Бенц Спринтер» под управлением гражданина КР «М.у.Н.», 1998 г.р., с контрабандным грузом (куриная кожура 2800 кг) без каких-либо сопроводительных документов;

- АТС марки «Volvo FH» (газовоз 40 тонник) под управлением гражданина КР «А.К.Т.», 1972 г.р., с сжиженным газом 13 тонн без каких-либо сопроводительных документов.

Указанные факты зарегистрированы в ЖУИ, проводятся соответствующие доследственные мероприятия.

Также 29-30 мая с.г. судебными органами принят ряд решений по ранее проведенным ГКНБ мероприятиям по пресечению контрабанды. В частности:

- Баткенский районный суд, рассмотрев уголовные дела в отношении граждан КР «Б.М.Э.», «Б.Т.Ж.» и «Н.Б.Ю.», которые пытались переправить контрабандным путем более 25 тонн угля в сопредельную сторону, конфисковал в доход государства задержанный груз и автотранспортное средство марки «Хюндай-Портер» (стоимость около 700 тыс. сомов);

- решением Баткенского районного суда гражданин КР «Ж.М.А.», перевозивший из сопредельной стороны контрабандный груз (лимон 778 кг), признан виновным, при этом контрабандный груз и АТС марки «Мерседес-Бенц Спринтер» (стоимость около 1 млн 200 тыс. сомов) конфискованы в доход государства.

- Лейлекским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.37, ч.2 ст.231 УК КР. По решению суда гражданин КР «К.Д.О.» признан виновным и будет находиться на пробации в течение одного года, а изъятые лекарственные препараты на сумму более 8 млн сомов без соответствующих сопроводительных документов, предназначенные для контрабандного перемещения в сопредельную сторону, подлежат утилизации;

- по решению суда Лейлекского района гражданин КР «А.А.К.», пытавшийся незаконным путем перенаправить контрабандный груз в виде ТНП в сопредельную сторону, признан виновным. Задержанный груз на сумму более 2 млн 535 тыс. сомов вместе с а/м марки «Мерседес-Бенц Спринтер» (стоимостью около 900 тыс. сомов) конфискованы в доход государства, дополнительно в отношении «А.А.К.» наложен штраф в размере 100 000 сомов в пользу государства. Всего государству возмещено более 3 млн 535 тыс. сомов.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за осуществление контрабандной деятельности через государственную границу с сопредельными государствами.