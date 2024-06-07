Видео - Пресечен канал оборота наркотиков в ночном клубе

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанные водворены в Учреждение №25 г.Ош при МЮ КР.

ГКНБ совместно с УСБНОН МВД КР по Южному региону, в рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств выявлен канал незаконного оборота наркотических средств, действовавший в условиях ночного клуба «Прада», расположенного в г.Ош.

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин КР И. у Б., 2004 г.р., являясь сотрудником охраны ночного клуба, на регулярной основе занимался сбытом наркотических средств, таких как «гашиш» и «спайс». Также установлено, что подельником И. у Б. является гражданин КР Б. у А., 2005 г.р., который работая официантом, также занимался сбытом наркотических средств в ночном клубе.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 31 мая 2024 года И. у Б. задержан возле ночного клуба «Прада». 2 июня 2024 года в условиях г.Ош задержан Б. у А.. Задержанные водворены в Учреждение №25 г.Ош при МЮ КР.

В настоящее время, ГКНБ и УСБНОН МВД КР по Южному региону в рамках совместного плана продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и документирование сведений о преступной деятельности других причастных лиц к указанному наркоканалу.