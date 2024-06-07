Три университета Кыргызстана вошли в перечень мирового рейтинга 

Среди вузов с особым статусом Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова...
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, Кыргызско-Российский Славянский университет и Кыргызско-Турецкий университет «Манас» включены в перечень QS World University Rankings 2025.
По версии Quacquarelli Symonds из 1503 университетов мира Кыргызско-Российский Славянский университет занимает место в ряду 851-900, Кыргызско-Турецкий университет «Манас» - 901-950 и Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова – 1201-1400.
Среди вузов с особым статусом Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова и Кыргызско-Российский Славянский университет впервые включены в рейтинг QS.
В этом году в рейтинге на первом месте - Массачусетский технологический институт из США, на втором - Имперский колледж Лондона, на третьем - Оксфордский университет из Великобритании.
Университеты оценены по следующим критериям:
- академическая репутация университета / Academic Reputation),
- репутации среди работодателей / Employer Reputation),
- соотношение количества преподавателей и студентов / Faculty/Student Ratio,
- индекс цитирования научных работ / Citations per faculty,
- соотношение иностранных преподавателей / International Faculty Ratio),
- соотношение иностранных студентов / International Students Ratio,
- международная исследовательская сеть / International Research Network,
- показатель трудоустройства / Employment Outcomes,
- устойчивость / Sustainability.
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