Три университета Кыргызстана вошли в перечень мирового рейтинга

Среди вузов с особым статусом Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова...

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, Кыргызско-Российский Славянский университет и Кыргызско-Турецкий университет «Манас» включены в перечень QS World University Rankings 2025.

По версии Quacquarelli Symonds из 1503 университетов мира Кыргызско-Российский Славянский университет занимает место в ряду 851-900, Кыргызско-Турецкий университет «Манас» - 901-950 и Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова – 1201-1400.

Среди вузов с особым статусом Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова и Кыргызско-Российский Славянский университет впервые включены в рейтинг QS.

В этом году в рейтинге на первом месте - Массачусетский технологический институт из США, на втором - Имперский колледж Лондона, на третьем - Оксфордский университет из Великобритании.

Университеты оценены по следующим критериям:

- академическая репутация университета / Academic Reputation),

- репутации среди работодателей / Employer Reputation),

- соотношение количества преподавателей и студентов / Faculty/Student Ratio,

- индекс цитирования научных работ / Citations per faculty,

- соотношение иностранных преподавателей / International Faculty Ratio),

- соотношение иностранных студентов / International Students Ratio,

- международная исследовательская сеть / International Research Network,

- показатель трудоустройства / Employment Outcomes,

- устойчивость / Sustainability.

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