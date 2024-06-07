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В Кыргызстане переименовали название одного из банков

В Кыргызстане переименовали название одного из государственных банков.

Национальным банком КР 5 июня произведена замена лицензии Открытому акционерному обществу «РСК Банк» в связи с изменением полного фирменного и сокращенного фирменных наименований ОАО «РСК Банк»:

- полное наименование на государственном языке: «Элдик Банк» ачык акционердик коому;

- сокращенное наименование на государственном языке: «Элдик Банк» ААК;

- полное наименование на официальном языке: Открытое акционерное общество «Элдик Банк»;

- сокращенное наименование на официальном языке: ОАО «Элдик Банк».

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