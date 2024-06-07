В Узбекистане пройдут Дни культуры Кыргызстана

В Узбекистане в июле пройдут Дни культуры Кыргызстана, сообщает Минкультуры.

По данным ведомства, первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Тимурлан Ажымалиев встретился с послом КР в Узбекистане Мусой Джаманбаевым и провел переговоры по проведению запланированных на июль Дней культуры КР.

На встречу были обсуждены программы Дней культуры, проект предлагаемых кыргызской стороной культурных мероприятий и локаций проведения, а также вопросы проведения на высоком уровне в ряде городов и регионов Узбекистана.

Кабар

