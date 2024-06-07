Мэрия Бишкека передаст 100 троллейбусов городу Ош. В столице их заменят электробусами

Мэрия Бишкека хочет передать 100 троллейбусов городу Ош.

Соответствующий проект о даче согласия на безвозмездное отчуждение пассажирских троллейбусов в государственную собственность КР внесен на рассмотрение Бишкекского городского кенеша.

Основанием для инициирования процесса передачи троллейбусов мэрии Оша стало письменное обращение муниципалитета в адрес Администрации президента от 29 февраля 2024 года относительно оказания содействия в передаче 100 троллейбусов.

Использование троллейбусов в Бишкеке было обусловлено их экологичностью, вместимостью, наличием развитой соответствующей инфраструктуры и низкой стоимостью эксплуатации.

2 ноября 2022 года муниципальное предприятие «Бишкекское троллейбусное управление» подписало контракт с компанией Ankai Automobile Co., Ltd, в рамках которого во втором квартале 2025 года планируется поставка 120 аккумуляторных электробусов и сопутствующей зарядной инфраструктуры. В связи с этим передача троллейбусов не повлечет снижения качества пассажирских перевозок в городе Бишкек, так как выпадающее количество троллейбусов будет заменено электробусами, пишет мэрия.

Передаваемые троллейбусы были введены в эксплуатацию в период с 2001 года по 2018 годы. На сегодняшний день срок срок службы некоторых троллейбусов превысил 15 лет, при том, что средний срок эксплуатации троллейбусов не должен превышать 20 лет, пишет мэрия.

АКИpress