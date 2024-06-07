Садыр Жапаров подарил автобус сборной Кыргызстана по футболу  

Президент Садыр Жапаров подарил автобус национальной сборной команде Кыргызстана по футболу.
Как сообщила пресс-служба президента, 6 июня состоялся матч между сборными Кыргызстана и Малайзии, по итогам игры глава государства встретился с футболистами и вручил ключи от автобуса главном тренеру Штефану Тарковичу.
Садыр Жапаров отметил, что страна ждет победы в предстоящей игре со сборной командой Омана и пожелал успехов в международных соревнованиях.
Матч между сборными Кыргызстана и Малайзии закончился в ничью.
«Sport АКИpress»