Садыр Жапаров подарил автобус сборной Кыргызстана по футболу

Президент Садыр Жапаров подарил автобус национальной сборной команде Кыргызстана по футболу.

Как сообщила пресс-служба президента, 6 июня состоялся матч между сборными Кыргызстана и Малайзии, по итогам игры глава государства встретился с футболистами и вручил ключи от автобуса главном тренеру Штефану Тарковичу.

Садыр Жапаров отметил, что страна ждет победы в предстоящей игре со сборной командой Омана и пожелал успехов в международных соревнованиях.

Матч между сборными Кыргызстана и Малайзии закончился в ничью.

«Sport АКИpress»