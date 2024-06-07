Акылбек Жапаров назвал выручку резидентов Парка высоких технологий в 2023 году

В Кыргызстане намерены продлить режим работы Парка высоких технологий, сохранить налоговые льготы и преференции.

Об этом сегодня, 7 июня, рассказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров во время Кыргызстанского форума информационных технологий - 2024 (КИТ).

"Соответствующий законопроект находится на втором чтении в Жогорку Кенеше и, надеюсь, будет поддержан уважаемыми депутатами", - сказал он.

Жапаров также рассказал, что по результатам 2023 года выручка резидентов Парка высоких технологий Кыргызстана составила более 7,7 млрд сомов.

Акылбек Жапаров назвал выручку резидентов Парка высоких технологий в 2023 году

"Думаю, что это не предел и есть возможность удвоить и утроить этот результат. Для лучшего использования потенциала нужна устойчивая система инноваций, поддержки стартапов, энтузиастов, которые развивают технологии", - добавил он.



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