Еще одна капсула. Для ГНС построят здание в форме буквы С

За последние три года налоговая служба дважды преодолевала исторический рубеж в 100 млрд сомов, чего не было последние 30 лет.

Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство здания Государственной налоговой службы при Министерстве финансов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

"Сегодня мы заложили капсулу под строительство нового здания налоговой службы. Это еще один большой шаг к новым высотам в развитии налоговой системы и укреплении экономики нашей страны. Скорость, с которой Кыргызстан набирает обороты, направлена на то, чтобы стать сильным государством", - сказал Жапаров.

За последние три года налоговая служба дважды преодолевала исторический рубеж в 100 млрд сомов, чего не было последние 30 лет.

"Новое семиэтажное здание будет иметь уникальную архитектуру. С высоты птичьего полета оно будет выглядеть в форме буквы С, символизирующей нашу национальную валюту - сом, и первую букву слова "салык". Кроме того, само здание будет представлять собой тыйыны, сложенные друг на друга, что также символизирует устойчивость и стабильность", - сказал глава кабмина.

В новом здании разместятся сотрудники центрального аппарата Государственной налоговой службы, аналитический центр, ситуационный центр, дата-центр и центр обслуживания предпринимателей, говорится в сообщении.



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