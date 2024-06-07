Суды впервые вынесли решения о применении меры пресечения на электронное наблюдение

Бишкек, "Саясат.kg". Нововведение направлено на усиление контроля за лицами, находящимися под следствием, и улучшение соблюдения условий меры пресечения.

6 июня 2024 года на основании ходатайства Следственного управления Главного управления ГКНБ КР по г. Бишкек, впервые судьей Первомайского районного суда принято решение о применении новой меры пресечения в виде электронного наблюдения, в рамках нововведения в УПК КР новой меры пресечения в виде «электронного наблюдения».

Так, в рамках исполнения совместного приказа «О взаимодействии между ГКНБ КР и Департаментом пробации при МЮ КР по использованию электронных и иных технических средств контроля при применении меры пресечения в виде электронного наблюдения», в здании Главного управления выездная группа Департамента пробации совместно с сотрудниками ГУ ГКНБ КР по г. Бишкек впервые на основании решения суда провела процедуру установки электронного браслета на обвиняемого, а также инструктаж о правилах его использования, а также последствия в случае уничтожения устройства.

Ранее, в Октябрьском районом суде также впервые было принято решение изменить меру пресечения для одного из обвиняемых, заменив её на электронное наблюдение.

Нововведение направлено на усиление контроля за лицами, находящимися под следствием, и улучшение соблюдения условий меры пресечения.

По состоянию на 6 июня, с момента старта пилотного проекта «Электронное наблюдение, как новая мера пресечения», электронный браслет применяется уже к восьми обвиняемым.

Важно отметить, что мера «Электронного наблюдения» не будет применяться к лицам, обвиняемым в особо тяжких преступлениях, а также в тяжких преступлениях, связанных с применением насилия.

Департамент пробации при МЮ КР также в пилотном режиме внедряет систему «Электронного надзора» для лиц, которые являются клиентами пробации в рамках исполнения наказания или условно-досрочного освобождения (УДО) в г. Бишкек и Ош.

В настоящее время электронные браслеты надеты на 18 клиентов отделов пробации, а мобильное приложение установлено на телефонах 15 клиентов.