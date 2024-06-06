Садыр Жапаров выступил с видеообращением к участникам церемонии подписания соглашения между правительствами трех стран по проекту железной дороги КНР – КР – РУз

С.Жапаров: Правительства трех стран готовы оказать необходимую поддержку при реализации проекта.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 6 июня, выступил с видеообращением к участникам церемонии подписания соглашения между правительствами Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», прошедшей в Пекине.

В поздравительном выступлении главы государства говорится:

«Уважаемые участники церемонии, дорогие коллеги, друзья!

Прежде всего с большим удовольствием хочу поздравить вас с этим историческим событием, знаменующим долгожданное начало реализации проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Данный проект станет важной составляющей известной инициативы «Один пояс – один путь». Приятно отметить, что железная дорога соединит Китай и страны Центральной Азии и далее откроет новые маршруты перевозок до стран Европы и Персидского залива. И, несомненно, окажет всестороннее позитивное влияние на торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами.

На основе результатов многолетних переговоров, благодаря нашей общей решимости и поддержке сторонам удалось достигнуть значительного прогресса за последние 2–3 года.

В ходе моего государственного визита в Китайскую Народную Республику в мае 2023 года на встрече с Председателем Китайской Народной Республики, уважаемым господином Си Цзиньпином было достигнуто принципиальное взаимопонимание о необходимости скорейшего начала строительства данной железной дороги. Итоги встречи стали знаковыми, что дало нам возможность существенно продвинуть реализацию этого проекта.

Так, совместными усилиями трех сторон к середине 2023 года была завершена разработка полноценного технико-экономического обоснования проекта. В последующем было достигнуто общее понимание о механизме реализации проекта путем создания совместного предприятия со стороны государственных железнодорожных предприятий наших стран.

Правительства трех стран готовы оказать необходимую поддержку при реализации проекта.

Эти договоренности легли в основу подписываемого сегодня межправительственного соглашения. Данный проект станет символом сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху между Кыргызской Республикой, Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан. Создание данного ключевого континентального моста на Евразийском пространстве принесет значительную пользу нашим народам.

В заключении, хотел бы поблагодарить всех причастных сотрудников государственных органов и предприятий наших стран за проделанную работу и достигнутый результат.

Желаю успешного запуска строительства железной дороги и надеюсь на скорейшее завершение проекта и начало эксплуатации новой железной дороги во благо процветания наших стран и народов».