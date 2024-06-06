Госкомрелигии зарегистрировала 4216 религиозных организаций, 3500 из них — мечети

Сколько религиозных организаций зарегистрировано в Кыргызстане, спросил депутат Улан Примов (Алайский округ) 6 июня на заседании Жогорку Кенеша.

Парламент рассматривал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам отчетности отдельных некоммерческих организаций».

Заместитель министра юстиции Бактияр Орозов сообщил, что в Минюсте зарегистрированы 543 религиозные организации.

Депутат поинтересовался, входят ли мечети в этот список.

Орозов сказал, что мечетей в списке нет.

Заместитель директора Госкомиссии по делам религии Мидин уулу Канатбек отметил, что есть два вида регистрации религиозных организаций: в органах юстиции и Госкомрелигии.

«Всего зарегистрировано 4216 религиозных организаций, из них мечетей 3500. Мечети не сдают отчетность», - добавил он.

АКИpress