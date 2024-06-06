Детсады на первых двух этажах в новых многоэтажках. Госстрой принял новые строительные нормы

Нормы приняты в соответствии с поручением председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова.

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства приняло национальные строительные нормы СН КР 31-03:2024 «Здания жилые многоквартирные», которыми предусмотрено размещение детских дошкольных и внешкольных учреждений на первых и вторых этажах многоквартирных жилых домов.

Как сообщили в Госстрое, нормы приняты в соответствии с поручением председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова.

Таким образом, для покрытия дефицита количества дошкольных учреждений созданы благоприятные условия для их размещения в жилых многоквартирных домах, пишет Госстрой.

Билим АКИpress