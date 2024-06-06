Парламент одобрил поправки в закон о ВИЭ в третьем чтении

Жогорку Кенеш рассмотрел и принял законопроект «О внесении изменений в закон КР «О возобновляемых источниках энергии» в третьем чтении.

По словам зампредседателя комитета по ТЭК Марата Мураталиева, законопроект разработан в целях развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), совершенствования энергетической отрасли,.

Также его целью является устойчивое развитие экономики путем ввода новых генерирующих мощностей и установления тарифов для ВИЭ, в соответствии со среднесрочной тарифной политикой на электроэнергию.

Tazabek