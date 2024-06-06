В Бишкеке задержан член ОПГ, находившийся в розыске

В Бишкеке задержан член организованной преступной группы, находившийся в розыске за похищение человека и вымогательство.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Известно, что сотрудники ГУУР МВД в Бишкеке провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых был задержан разыскиваемый член организованной группы Ю. Р., 1990 года рождения.

Ю. Р. и его подельники 7 ноября 2023 года на перекрестке улиц Киевской и Раззакова, оказав психологическое давление на Э. А., посадили его в машину и увезли на окраину города. Там на пустыре, угрожая ножом, избивали его и вымогали 200 000 сомов в так называемый "криминальный общак".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека" и статье "Вымогательство" УК КР, скрывшийся Ю. Р. был объявлен в розыск.

Задержанный в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики был водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается.



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