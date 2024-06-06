Международная ассоциация развития выделит вузам Кыргызстана $25 миллионов

Из них $19,7 миллиона кабмин разделит между пяти вузами.

Международная ассоциация развития предоставит Кыргызстану беспроцентный кредит в $25 миллионов на 50 лет с десятилетней отсрочкой. Из них $19,7 миллиона кабмин разделит между пяти вузами.

Медакадемия, как говорится в справке-обосновании к законопроекту, получит $4 миллиона, из них $1 миллион 300 тысяч направит на оборудование для лабораторий по биохимическим исследованиям, генетике и молекулярной биологии, $900 тысяч — на оборудование для лаборатории по патоморфологическим исследованиям, $800 тысяч — на оборудование для лаборатории по исследованию биоэквивалентности фармацевтических препаратов. И $1 миллион вуз потратит на лабораторное и ИТ-оборудование, а также программное обеспечение для новых и расширенных образовательных программ в КГМА.

Техническому университету Минфин выделит $3 миллиона 200 тысяч, из которых $2,2 миллиона будет направлено на оборудование и программное обеспечение трех лабораторий, а также на ИТ-оборудование и программное обеспечение для новых и расширенных образовательных программ.

КНУ также получит $3,2 миллиона. Вуз направит на научное, ИТ-оборудование и программное обеспечение для усиления учебных лабораторий $1,7 миллиона, $1,5 миллиона — на лабораторное и ИТ-оборудование, а также программное обеспечение для новых и расширенных образовательных программ.

ОшГУ получит $2,8 миллиона, из которых $300 тысяч потратит на покупку аппарата УЗИ для исследования молочных желез, $1,5 миллиона — на покупку МРТ-аппарата. $1 миллион вуз потратит на лабораторное и ИТ-оборудование, а также программное обеспечение для новых и расширенных образовательных программ.

Еще $3 миллиона 750 тысяч будет выделено Аграрному университету, который $800 тысяч потратит на покупку оборудования для лаборатории по диагностике инфекционных болезней животных, $1,2 миллиона — на молекулярно-генетическое оборудование, $550 тысяч — на покупку оборудования для лаборатории гистологии и иммуногистохимии, $400 тысяч — на оборудование для отдела ветеринарно-санитарной экспертизы и пищевой безопасности, $800 тысяч —на лабораторное и ИТ-оборудование, а также программное обеспечение для новых и расширенных образовательных программ.

В справке-обосновании отмечается, что $5,3 миллиона кредитных средств будут выплачены из республиканского бюджета. Остальные будут выплачивать вузы за счет средств, которые будут поступать за услуги лабораторий.

На второй компонент проекта предусмотрено $4 миллиона. На эти деньги будет создан инновационный фонд, через который будут предоставляться гранты на научные исследования.

Третий компонент проекта — усиление управления системой высшего образования. На это будет выделено $0,5 миллиона.

Ратификацию соглашения Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении.



Ссылка: https://24.kg/vlast/295901/