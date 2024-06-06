Взрыв в общественной бане Оша. В МЧС рассказали подробности

По информации ведомства, взорвался котел бани. Его зажгли без воды.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали подробности произошедшего взрыва в общественной бане «Байкол» Оша.

По информации ведомства, взорвался котел бани. Его зажгли без воды.

В результате мощного взрыва выбиты окна соседних зданий.

Отметим, ранее поступила информация о взрыве в бане «Байкол», расположенной на улице Кокумбий. Пострадали семь человек. С различными травмами они доставлены в больницу. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное. По рекомендации врачей их отправили домой.



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