Камчыбек Ташиев встретился с игроками национальной сборной по футболу

К.Ташиев: Ваша игра вселяет в болельщиков надежду на светлое будущее футбола в нашей стране.

Накануне матча между Кыргызстаном и Малайзией, который пройдет завтра, 6 июня, на стадионе имени Долона Омурзакова, состоялась официальная тренировка национальной сборной Кыргызстана. Как сообщили в пресс-службе КФС, перед началом тренировки президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с игроками и пожелал им удачи в предстоящем матче.

"Завтра нас ждет очень важная игра. Ваша игра вселяет в болельщиков надежду на светлое будущее футбола в нашей стране. Сейчас на вас смотрит вся страна. Поэтому надеюсь, что в завтрашнем матче вы одержите победу, получите путевку на Кубок Азии и пройдете в следующий раунд чемпионата мира," - отметил глава КФС в своей речи.



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