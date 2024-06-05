Депутат рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются дети с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП

Однако, эта услуга стоит 100 тыс. сомов, что создает сложности. Льгот не предусмотрено.

Депутат Жылдыз Садырбаева («Ата-Журт Кыргызстан») 5 июня на заседании парламента представила итоги работы временной депутатской комиссии по изучению проблем детей с аутизмом, синдромом Дауна и детским церебральным параличом и соблюдению их прав, предусмотренных законодательством.

По ее словам, такие дети не в полной имеют доступ к образованию и медицинским услугам. В некоторых случаях из-за равнодушного отношения соответствующих органов их права нарушаются и они сталкиваются с бюрократией.

В качестве наиболее проблемных вопросов Садырбаева обозначила стоматологическое лечение: «Такие дети не могут спокойно лежать при лечении зубов, поэтому лечение приходится проводить под наркозом. Однако, эта услуга стоит 100 тыс. сомов, что создает сложности. Льгот не предусмотрено».

Кроме того, по ее словам, право на образование обеспечено только на 10%. Это касается детей, которые проживают в Бишкеке и имеют такую возможность. В регионах остаются сложности с доступом к образованию.

Как сказала депутат, остро стоит вопрос долгосрочного реабилитационного лечения. «Люди, у которых есть возможности, вывозят своих детей в соседние страны и достигают успехов после реабилитационного лечения. Почему такие условия не создают в Кыргызстане?» - спросила она.

Отдельно Жылдыз Садырбаева сказала и о бюрократии в этой сфере и вопросе алиментов. «Часто отцы оставляют семьи, где рождаются дети с заболеванием. Мамы сами воспитывают детей, при этом они не могут получить алименты», - добавила она.

По ее словам, несмотря на то, что комиссия завершает свою работу, работа в этой сфере будет продолжена.

АКИpress