В Кара-Суу задержан подозреваемый в мошенничестве на 1,4 млн сомов

Задержан подозреваемый в мошенничестве, сообщили 5 июня в пресс-службе МВД.

В мае в милицию обратился житель Кара-Суйского района обвинив знакомого по имени Куту в том, что летом 2022 года он пообещал земельные участки в Сарайском айылном округе. За это заявитель заплатил 1 млн 440 тыс. сомов, но в дальнейшем он не получил участки и не смог вернуть свои деньги.

Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.

Оперативники ГУУР МВД 30 мая задержали подозреваемого. Им оказался житель Кара-Суйского района М.К., 1983 года рождения, который состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

Ведется следствие.

«Сводка» (АКИpress)